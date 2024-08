"Wahnsinn": Hoeneß kritisiert UEFA und FIFA

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Inflation der Fußball-Wettbewerbe heftig kritisiert. „Diese Anhäufung muss gestoppt werden. So geht das nicht weiter. Was einige Funktionäre der FIFA und der UEFA da vorhaben, ist der Wahnsinn“, schimpfte Hoeneß am Donnerstag bei einem Sponsorentermin in Rottach-Egern.