Wechsel nach Monaco: U17-Weltmeister Brunner verlässt BVB

U17-Weltmeister Paris Brunner verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco an. Der 18-Jährige erhält bei den Monegassen einen Vertrag bis 2028, wird für die kommende Spielzeit aber zunächst an den belgischen Klub Cercle Brügge verliehen. Das teilten die Klubs am Freitag mit.

Für die U23 des BVB stand Brunner zweimal in der 3. Liga auf dem Platz, außerdem gehörte er einmal dem Profikader in der Bundesliga an. Durch Disziplinlosigkeiten hatte er zuletzt aber abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. In Monaco trifft Brunner, der 2023 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde, auf den früheren Bundesliga-Trainer Adi Hütter.