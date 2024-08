Wechsel offiziell: De Ligt zu ManUnited

Die Münchner starten am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) mit ihrem neuen Trainer Vincent Kompany in die Pflichtspielsaison: In der ersten DFB-Pokalrunde wartet Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Der Auftakt von Manchester United in der Premier League erfolgt ebenfalls am Freitag gegen Fulham.