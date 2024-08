"Weckruf": Bayer noch weit von der Meister-Form entfernt

Neun Tage vor dem ersten Pflichtspiel ist Fußball-Meister Bayer Leverkusen noch weit von der überragenden Form der abgelaufenen Double-Saison entfernt. Die 1:4-Pleite am Mittwoch im Härtetest beim englischen Vizemeister FC Arsenal „ist ein Weckruf in der Vorbereitung für uns“, stellte Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz klar. Die Leistung sei „weit unter unseren Standards“ gewesen und „weit davon weg, wo wir hinwollen.“

Doch der Erfolgscoach will die Niederlage "in einer positiven Weise" nutzen. Denn seine Mannschaft habe "wahrscheinlich einen Schlag ins Gesicht gebraucht" - und in London einen "harten abbekommen".

Schon am Samstag kann Bayer im Test gegen Betis Sevilla eine Reaktion auf die Arsenal-Klatsche, bei der dem Ex-Leverkusener Kai Havertz zwei Vorlagen und ein Tor gelangen, zeigen. In der Bundesliga steht für den Meister am 23. August das Eröffnungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach an.