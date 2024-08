Bundesliga: Rose fliegt nach nur 26 Minuten!

Der Coach von RB Leipzig sah in der Partie beim Meister Bayer Leverkusen am Samstagabend (im SPORT1 -Liveticker) beim Stand von 0:0 in der 26. Minute wegen Meckerns erst Gelb und wegen anhaltender Beschwerden nur wenige Sekunden später Gelb-Rot.

Nach rund 41 Minuten war Rose dann beim Gang in die Katakomben zu sehen - die Halbzeitansprache an seine Mannschaft durfte er aber nicht leiten. In der zweiten Spielhälfte nahm Rose an der Seite des Leipziger Spielanalysten im Medienbereich unter dem Stadiondach Platz.