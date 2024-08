Wieder Nusa-Wahnsinn! Kurioses Déjà-vu für RB Leipzig gegen VfL Bochum

Wie im DFB-Pokal: Nusa glänzt als Edeljoker

Das Irre daran: Vor einer Woche im Pokal bei Rot-Weiss Essen (4:1) kam er in der 83. Minute, nur 74 Sekunden später netzte er ebenfalls mit seinem zweiten Ballkontakt zum zwischenzeitlichen 3:1 – was für ein Einstand des jungen norwegischen Talents.

Orban fliegt wegen Notbremse mit Rot vom Platz

Dank Nusas Treffer feierte der Red-Bull-Klub einen siegreichen Start in die neue Bundesliga-Saison, obwohl Abwehrchef Willi Orban in der Schlussphase (85.) wegen einer Notbremse gegen Myron Boadunoch mit Rot vom Platz flog.

„Wir erlauben uns zu träumen“, hatte Leipzigs Trainer Marco Rose vorab zu den Ambitionen in der neuen Spielzeit gesagt. Für die Ziele in der Bundesliga war ein Sieg gegen die Bochumer, die in der Vorsaison den Sturz in die Zweitklassigkeit erst in der Relegation verhindert hatten, Pflicht.