345. Einsatz: Schiedsrichter Brych mit alleinigem Rekord

„Ich bin nicht zurückgekehrt für den Rekord“, hatte Brych zuletzt vor seinem Comeback dem SID gesagt. Ihm hätte die gemeinsame Bestmarke mit Stark „gereicht“, betonte er: „Mein Ziel war einfach, noch mal zurückzukommen. Ich wollte so nicht aufhören.“

Verband zollt Brych Respekt

Die Rückkehr hatte er bereits in der ersten Pokalrunde bei der Begegnung zwischen dem VfR Aalen und Schalke 04 (0:2) gefeiert. "Er ist fit. Er hat seine Leistungsprüfung bestanden. Er wird an den ersten Spieltagen zum Einsatz kommen. Darüber können wir uns glücklich schätzen", hatte der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher zuletzt über den früheren WM- und EM-Referee gesagt. Da es keine Altersgrenze mehr gibt, war die Ansetzung nun möglich.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) gratulierte Brych. "Dieses Comeback nach solch einer schweren Verletzung sagt alles über Felix aus, der in den letzten Monaten tagein, tagaus geschuftet hat, um wieder fit zu werden", sagte BFV-Präsident Christoph Kern: "Angetrieben vom Ziel, wieder auf den Platz zurückzukehren, ist ihm das auf beeindruckende Weise gelungen - viele hätten in seiner Situation nachvollziehbarerweise die Pfeife an den Nagel gehängt."