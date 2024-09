Adeyemis Doppelpack - und spätes Bangen: BVB Tabellenführer

Lange sieht es nach einem souveränen Dortmunder Sieg aus, in der Schlussphase macht es der 1. FC Heidenheim aber nochmal spannend.

Angeführt von Doppelpacker Karim Adeyemi hat Borussia Dortmund die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Beim Debüt der Sturmhoffnung Serhou Guirassy bezwang der BVB den 1. FC Heidenheim 4:2 (3:1), machte es sich wegen einiger Aussetzer in der Defensive aber unnötig schwer.

Adeyemi (17., 41.) ragte in der starken BVB-Offensive nicht nur wegen seiner Treffer heraus, er bereitete zudem das 1:0 durch Donyell Malen (12.) vor. Kapitän Emre Can machte per Handelfmeter (90.+3, nach Videobeweis) alles klar. Der sehr bemühte Guirassy, der nach überstandener Knieverletzung erstmals für Dortmund auflief, blieb dagegen ohne Treffer. Für den FCH trafen Marvin Pieringer (39.) und Maximilian Breunig (74./Foulelfmeter), unter dem Strich stand dennoch die erste Saisonniederlage und der Verlust der Tabellenführung.