Wechsel zu Champions-League-Teilnehmer! FC Augsburg gibt Offensivspieler ab

Bundesligist FC Augsburg gibt den kongolesischen Nationalspieler Nathanael Mbuku ab. Der 22 Jahre alte Offensivspieler schließt sich für mindestens eine Saison dem Champions-League-Teilnehmer Dinamo Zagreb an. Das gaben die bayerischen Schwaben, die sich zugleich eine Rückkaufoption sicherten, am Dienstagabend bekannt.

Mbuku lief in der Rückrunde der vergangenen Saison als Leihspieler für den französischen Klub AS Saint-Etienne auf, mit dem er in die Ligue 1 aufstieg. In Zagreb kann der Flügelspieler Champions-League-Luft schnuppern, der kroatische Meister trifft in der Königsklasse unter anderem auf Bayern München und Borussia Dortmund.