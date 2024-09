Ballack zum Duell seiner Ex-Klubs: "Bayern das Nonplusultra"

Michael Ballack fiebert dem Duell seiner Ex-Klubs Bayern München und Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr) entgegen, den Vorteil sieht der frühere Kapitän der Nationalmannschaft auf Seiten des Rekordmeisters.

„Wenn die Bayern in Form sind, fit sind und Spielfreude haben, dann sind sie einfach das Nonplusultra“, sagte Ballack dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Dann können in Europa nur ganz wenige Mannschaften mithalten und schon gar nicht in der Bundesliga.“