Bayern gegen Bayer: Die großen Spiele

SID 28.09.2024 • 06:36 Uhr Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus - und ein gewisser Arne Ökland: Ein Rückblick auf packende Duelle zwischen München und Leverkusen.

Bayern gegen Dortmund ist „der Klassiker“, auch mit Gladbach, dem Hamburger SV, Bremen oder sogar Köln lieferten sich die Münchner heiße Titelduelle. Doch auch der Vergleich zwischen dem deutschen Rekordmeister und Doublesieger Bayer Leverkusen lieferte unvergessliche Spiele. Ein Überblick:

PREMIERE I

Am 11. August 1979 muss Aufsteiger Leverkusen zum Start der 17. Bundesliga-Saison ausgerechnet bei den großen Bayern ran. Die führen nach zwölf Minuten durch Tore von Bernd Dürnberger und Karl-Heinz Rummenigge 2:0, am Ende heißt es 3:1. Überragender Mann vor 33.000 Zuschauern im Olympiastadion ist Paul Breitner, der an allen Münchner Toren beteiligt ist.

SCHRECKGESPENST AUS NORWEGEN

Gestatten: Ökland. Arne Ökland. Der Norweger erledigt die Bayern beim 3:0 am 7. März 1981 mit seinem Dreierpack im Alleingang. Ein solches Kunststück war bis dahin nur dem Nürnberger Franz Brungs (1968) und Hannovers Willi Reimann (1973) gelungen. Einen vierten ihm zuerkannten Treffer reklamierte Ökland beim Schiedsrichter selbst - der Ball hatte nur die Netzstange hinter dem Tor getroffen. Danach will er seine Frau anrufen, damit diese den Videorekorder programmiere und seine Gala aufnehme. Doch ach, die Aufregung: Ökland fällt seine eigene Telefonnummer nicht ein.

REKORDSIEG I

5:0 heißt es am 4. September 1982, es ist der höchste Bayern-Sieg gegen Bayer. Wieder trifft Rummenigge, Dieter Hoeneß sogar doppelt. "Bayern wie im Training", schreibt der kicker, die Gäste unter dem einstigen Münchner Erfolgscoach Dettmar Cramer seien "absolut zweitklassig" aufgetreten.

PREMIERE II

Am 1. November 1986 gewinnt Leverkusen erstmals beim FC Bayern - und das gleich 3:0. Was damals noch niemand ahnt: Bayer vermiest den Münchnern damit die perfekte Saison, es ist die einzige Niederlage für den späteren Meister. 34 Partien ohne Pleite - das schafft erst Bayer selbst in der magischen Double-Saison 2023/24. Im Herbst 1986 heißt der Held Falko Götz, dem ein Doppelpack gelingt.

TRAUMTOR

Lothar Matthäus bringt die Bayern am 21. November 1992 beim 4:2 in Leverkusen mit seinem Volleyschuss aus knapp 20 Metern zum zwischenzeitlichen 2:1 auf die Siegerstraße. Die Direktabnahme nach einer Ecke von Mehmet Scholl wird zum "Tor des Jahres" gekürt. "1000 Mal kannst du so was probieren, aber es gelingt dir vielleicht einmal", sagt Matthäus später.

REKORDSIEG II

Auch am 9. März 1997 braucht es drei Tore eines Bayer-Stürmers, um den FCB zu bezwingen - Markus Feldhoff beschert Leverkusen beim 5:2 den bis heute höchsten Sieg. Doch auch diesmal läuft am heimischen Rekorder was schief: "Irgendjemand", berichtet Feldhoff später bei 11Freunde, "hat die Videokassette, auf der das ganze Spiel drauf war, überspielt." Wer wohl dahinter steckt? "Ich vermute meine Kinder – die sind beide Bayern-Fans."

FERNDUELL

Am 20. Mai 2000 reist Leverkusen zur Krönungsmesse in die Münchner Vorstadt - bei drei Punkten Vorsprung auf die Bayern, die zeitgleich auf Bremen treffen, und angesichts des Gegners Unterhaching scheint die erste Meisterschaft am 34. Spieltag Formsache. Dann trifft Michael Ballack unglücklich ins eigene Tor und Markus Oberleitner besorgt den Rest. Die Bayern werden durch ein 3:1 gegen Werder Meister, Bayers "Vizekusen"-Image ist geboren.

FINALE

Auch ein echtes Endspiel gab es zwischen Bayern und Bayer, im ersten Corona-Sommer am 4. Juli 2020 um den DFB-Pokal in Berlin. Vor leeren Rängen gewinnen die Bayern auf dem Weg zum Sextuple 4:2.

AUS

19. März 2023, die Bayern verlieren 1:2 in Leverkusen und die Tabellenführung an Dortmund. "Auf jeden Fall war das nicht das, was Bayern München bedeutet", schimpft Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Vier Tage später ist Trainer Julian Nagelsmann seinen Job los.

MEISTERSTÜCK