Bayern-Juwel schreibt Geschichte!

Adam Aznou gilt als eines der größten Talente auf der Position des Linksverteidigers. In der Afrika-Cup-Quali durfte er nun sein Debüt für Marokko geben - und wusste direkt zu überzeugen.

Ob es das schonmal gegeben hat? Adam Aznou hat sein erstes Länderspiel absolviert, bevor er überhaupt auch nur ein Spiel als Profi machen konnte. Das Toptalent des FC Bayern stand beim dramatischen 1:0-Sieg von Marokko gegen Lesotho in der Qualifikation für den Afrika-Cup nicht nur erstmals auf dem Platz - er stand sogar in der Anfangsformation!