Bayern klärt Zukunft mit Top-Talent: Tuchel schwärmte schon!

Jensen, im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Midtjylland an den FC Bayern Campus gewechselt, war zuletzt durch einen starken Saisonstart mit sieben Torbeteiligungen in sechs Regionalligaspielen aufgefallen, hatte die jüngsten drei Partien aufgrund einer Sprunggelenksverletzung indes verpasst. Inzwischen trainiert der U18-Juniorennationalspieler allerdings schon wieder mit der Mannschaft.

„Jonny ist die dritte Saison bei uns am Campus und hat sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt“, sagte Jochen Sauer. Der Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus bei den Bayern fügte an: „Zu Beginn der aktuellen Regionalliga-Saison zählte er zu den besten Spielern in unserer Mannschaft. Wir sind überzeugt von seinem fußballerischen Potential und seinem großen Talent und freuen uns sehr, dass er auch die nächsten Jahre gemeinsam mit uns gehen möchte.“