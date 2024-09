Beim "Abschiedszczspiel": BVB feiert Klopp und Hummels

Für Hummels, der noch am Morgen in Rom trainiert hatte und wegen eines Staus auf der B1 mit einem E-Roller zum Stadion gefahren war, ließ sich nach 25 Minuten auswechseln. "Es ist eine Mischung aus Freude und Traurigkeit. Ich habe viel Zeit meines Fußballerlebens hier verbracht", sagte der Abwehrspieler, der sich in der zweiten Halbzeit wieder einwechseln ließ: " Es ist schön, dass man so einen Rahmen gefunden hat." Am Ende siegte Klopp mit Team "Kuba" 5:4.