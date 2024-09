Bein amputiert: Großes Drama um Union-Talent

Union Berlin ist in großer Sorge um Torwart-Talent Berkin Arslanogullari. Der 19-Jährige hatte vor einigen Monaten „die schockierende Diagnose Knochenkrebs“ erhalten, teilte der Verein mit. „Trotz aller Bemühungen und intensiver Chemotherapie konnte der Krebs bislang nicht besiegt werden – als lebensrettende Maßnahme musste Berkin vor einigen Tagen ein Bein amputiert werden“, heißt es weiter.

Die Köpenicker verwiesen auch auf eine Spendenaktion, die ins Leben gerufen wurde, um die Kosten für Behandlung, Rehabilitation und Anpassung an die neuen Lebensumstände für Arslanogullaris Familie zu mindern. Besonders dringend sei eine barrierefreie Wohnung, auch die Anfertigung einer Beinprothese stehe noch aus.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Union-Talent trainierte schon bei den Profis mit

Arslanogullari stand noch in der Vorsaison fünfmal für die U19 des Hauptstadtklubs auf dem Platz. Der Verein schrieb daher: „Berkin hat schon als kleiner Junge davon geträumt, eines Tages vor den Union-Fans an der Alten Försterei aufzulaufen. Mit unermüdlichem Einsatz durchlief er die Jugendmannschaften von Union und durfte in der vergangenen Saison erstmals bei den Profis mittrainieren.“