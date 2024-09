"Bemerkenswert": Schuster hat großen Respekt vor Heidenheim

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem Punktspiel am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) großen Respekt vor dem baden-württembergischen Kontrahenten. „Es ist bemerkenswert, dass sie nach den namhaften Abgängen ihre Leistung aus der vergangenen Saison bestätigen - großes Kompliment an die handelnden Personen“, sagte Schuster am Donnerstag: „Alle Strukturen in Deutschland müssen genauso bleiben, damit solche Erfolgsgeschichten weiter möglich sind.“ Freiburg wie Heidenheim haben nach drei Spieltagen jeweils sechs Punkte auf dem Konto.