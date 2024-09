Bundesliga: BVB-Heimreise wird zum nächsten Fiasko

Borussia Dortmund muss nach der deutlichen Niederlage gegen den VfB Stuttgart am Sonntag gleich das nächste Fiasko verkraften. Auf der Heimreise wird der Klub von gesetzlichen Regelungen ausgehebelt.

Eigentlich wollte die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin die Rückreise nach Dortmund um 20.30 Uhr im persönlichen Charterflieger antreten. Wie die RuhrNachrichten berichteten soll der Flieger hingegen erst eine Stunde später als geplant in Stuttgart abgehoben sein, was ein logistisches Problem für die Mannschaft darstellen sollte.

Um weniger als fünf Minuten soll der BVB den letztmöglichen Zeitslot für eine Landung am Dortmunder Flughafen (22 Uhr) verpasst haben. Aus diesem Grund sei das Team nach Paderborn umgeleitet worden.

BVB strandet in Paderborn ohne Mannschaftsbus

Da der Mannschaftsbus jedoch am Dortmunder Flughafen geparkt war, mussten zahlreiche Taxis für die BVB-Stars herhalten, um die verbliebenen rund 81 Kilometer zurückzulegen. Erst kurz vor Mitternacht endete der erfolglose Trip in den Süden Deutschlands demnach in der Heimat.