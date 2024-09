Bundesliga: DFL-Hammer um Bundesliga-Rechte

Im Zoff um die Vergabe der TV-Rechte an der Bundesliga hat ein Schiedsgericht am Dienstag ein Urteil gefällt - und Streaminganbieter DAZN darf sich dabei als Gewinner fühlen. Der Schiedsspruch sieht vor, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) die umstrittene Teil-Auktion des Rechtepakets B neu durchführen muss. Die DFL fügt sich dem Urteil, das DAZN -Konkurrent Sky nicht gefallen dürfte.

DFL gibt Details zum weiteren Vergabeprozess später bekannt

DAZN fühlte sich diskriminiert, weil sein Angebot abgelehnt wurde, obwohl es „das finanziell attraktivste und überzeugendste“ gewesen sei. Das Gebot soll sich auf 400 Millionen Euro pro Saison - also 1,6 Milliarden Euro insgesamt - belaufen haben. Die DFL akzeptierte allerdings die von DAZN abgegebenen Finanzgarantien nicht. Deshalb soll das entsprechende Paket trotz eines niedrigeren Angebots bereits an Sky gegangen sein. Daraufhin rief DAZN das Schiedsgericht an.

Die Zeit bei Vergabe der TV-Rechte drängt

„Wir haben zwei wirklich gute Angebote für das erste Rechtepaket gesehen“, hatte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel vor der Entscheidung betont: „Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich eine Lösung finden - und zwar in einem Zeitrahmen, der für die Vereine akzeptabel ist, der den Vereinen keinen Ärger und keine Probleme bereitet.“

Was finanziell insgesamt bei der Versteigerung herauskommen wird, steht in den Sternen. In anderen europäischen Märkten ging der Erlös zurück. Das will die DFL vermeiden. Derzeit erhalten die Vereine rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison - was bereits einem jährlichen Minus von 100 Millionen im Vergleich zum vorhergehenden Zyklus entspricht.