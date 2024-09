Bundesliga heute: Bayern - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.09.2024 • 14:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München empfängt heute den SC Freiburg in der Allianz Arena. Die Bayern können auf eine beeindruckende Heimserie gegen die Breisgauer zurückblicken: In 24 Bundesliga-Heimduellen verloren sie noch nie gegen Freiburg. Insgesamt gewann der Rekordmeister 14 seiner 17 Heimspiele in der vergangenen Bundesliga-Saison, was Ligabestwert war. Besonders im Fokus steht heute Thomas Müller, der mit seinem nächsten Einsatz alleiniger Rekordspieler der Münchner wird, nachdem er am ersten Spieltag sein 709. Pflichtspiel für den FCB absolvierte und damit mit Sepp Maier gleichzog.

Bayern - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für den SC Freiburg wird das heutige Spiel eine große Herausforderung. Die Breisgauer gewannen nur eins von 25 Auswärts-Pflichtspielen beim FC Bayern München, ein 2:1 im Viertelfinale des DFB-Pokals 2022/23. In der Bundesliga-Historie gelang ihnen noch kein Sieg in München. Dennoch reisen sie mit Selbstvertrauen an, denn sie gehen erst zum dritten Mal als Tabellenführer in einen Bundesliga-Spieltag. Zuletzt starteten sie mit einem 3:1 gegen den VfB Stuttgart in die neue Saison und gewannen damit erstmals in drei Bundesliga-Saisons in Folge das Auftaktspiel.

Trainerduell: Julian Schuster gegen den Rekordmeister

Julian Schuster, der neue Trainer des SC Freiburg, steht vor einer besonderen Aufgabe. Nach Christian Streich ist er erst der zweite Trainer, der sein erstes Bundesliga-Spiel mit Freiburg gewann. Allerdings hat Schuster als Spieler gegen den FC Bayern München eine ernüchternde Bilanz: In elf Bundesliga-Duellen holte er nur einen Punkt. Heute wird er versuchen, seine persönliche Statistik zu verbessern und Freiburg zu einem historischen Erfolg zu führen.

Spieler im Fokus: Harry Kane und Serge Gnabry

Auf Seiten der Bayern stehen Harry Kane und Serge Gnabry besonders im Fokus. Kane blieb in der letzten Bundesliga-Saison nur gegen den SC Freiburg torlos und auch am ersten Spieltag gegen Wolfsburg konnte er nicht treffen. Zwei torlose Spiele in Folge erlebte er in der Vorsaison nur selten. Serge Gnabry hingegen war im Kalenderjahr 2024 in sechs Bundesliga-Spielen an fünf Toren direkt beteiligt und hatte am ersten Spieltag die meisten Schüsse und Strafraumaktionen aller Spieler. Auf Freiburger Seite ist Lucas Höler zu beachten, der gegen keinen anderen Verein so viele Pflichtspiel-Tore erzielte wie gegen den FC Bayern München.

