Bundesliga heute: Bochum - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 21.09.2024 • 12:35 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum steht vor einer herausfordernden Partie gegen Holstein Kiel im Vonovia Ruhrstadion. Die Bochumer haben in den bisherigen neun Pflichtspielen gegen die Störche stets mindestens ein Gegentor kassiert. Diese Serie unterstreicht die defensive Anfälligkeit der Mannschaft, die aktuell auch in der Bundesliga zu beobachten ist. Seit 19 Spielen gelang es dem VfL nicht, ohne Gegentor zu bleiben, was die längste Serie dieser Art seit über zwei Jahrzehnten darstellt.

Holstein Kiel, als Bundesliga-Neuling, hat seine ersten drei Spiele verloren und teilt dieses Schicksal mit Borussia Neunkirchen und Energie Cottbus aus früheren Spielzeiten. Beide Teams konnten jedoch im vierten Spiel ihren ersten Sieg einfahren und die Klasse halten. Die Kieler Defensive ist mit elf Gegentoren in drei Spielen die schwächste der Liga. Dennoch hoffen die Störche, ihre Negativserie zu durchbrechen und den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte zu feiern.

Bochums Heimschwäche

Der VfL Bochum hat seine letzten drei Heimspiele wettbewerbsübergreifend verloren, alle ohne eigenen Treffer. Eine vierte Heimniederlage in Serie wäre die erste seit 2010. Zudem hat Bochum in den letzten 18 Bundesliga-Heimspielen gegen Aufsteiger nur einmal gewonnen. Diese Statistik zeigt, dass die Mannschaft von Peter Zeidler dringend eine Trendwende benötigt, um den Anschluss in der Liga nicht zu verlieren.

Offensive Herausforderungen beider Teams

Beide Mannschaften haben in dieser Saison Schwierigkeiten, offensiv Akzente zu setzen. Bochum kommt auf die wenigsten Strafraumaktionen in der Liga, dicht gefolgt von Kiel. Zudem hat Holstein Kiel in dieser Saison noch keinen einzigen Vertikalangriff vollzogen, während Bochum die meisten Vertikalangriffe gegen sich zuließ. Diese Zahlen verdeutlichen, dass beide Teams in der Offensive noch Luft nach oben haben und an ihrer Durchschlagskraft arbeiten müssen.

