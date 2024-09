Bundesliga heute: Freiburg - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Freiburg hat in der Bundesliga eine durchwachsene Bilanz gegen den FC St. Pauli . Nur eines der acht Aufeinandertreffen konnten die Breisgauer für sich entscheiden, und das war im April 1997 mit einem deutlichen 4:0-Sieg unter Volker Finke. Seitdem gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dennoch zeigt Freiburg zu Hause eine stärkere Leistung gegen die Kiezkicker, mit vier Siegen in den letzten fünf Pflichtspielen. Diese Statistik könnte den Freiburgern heute im Europa-Park Stadion zugutekommen.

Freiburg - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

Unter der Leitung von Julian Schuster hat der SC Freiburg einen beeindruckenden Start in die Heimspielsaison hingelegt. Schuster ist der erste Trainer in der Bundesliga-Geschichte des Vereins, der seine ersten beiden Heimspiele gewinnen konnte. Damit hat er bereits genauso viele Siege eingefahren wie sein Vorgänger Christian Streich in den letzten 13 Heimspielen. Als Spieler hatte Schuster gegen St. Pauli weniger Glück, doch als Trainer könnte er heute seine positive Serie fortsetzen.

FC St. Pauli kämpft gegen Negativrekord

Der FC St. Pauli befindet sich in einer schwierigen Phase und hat saisonübergreifend keines seiner letzten 16 Bundesliga-Spiele gewonnen. Ein weiteres siegloses Spiel würde den Vereinsnegativrekord von 17 sieglosen Partien einstellen. Trotz eines hart erkämpften 0:0 gegen RB Leipzig in der letzten Partie, bleibt die Offensive der Kiezkicker mit nur einem Tor aus vier Spielen die schwächste der Liga. Gegen Freiburgs starke Defensive könnte es erneut schwierig werden, zum Torerfolg zu kommen.

Freiburgs Offensivkraft als Schlüssel zum Erfolg

Der SC Freiburg hat in dieser Saison bereits drei seiner ersten vier Spiele gewonnen, darunter ein überzeugendes 3:0 gegen Heidenheim. Ritsu Doan und Vincenzo Grifo sind in Topform und haben zuletzt entscheidende Tore beigesteuert. Grifo erzielte in Heidenheim seinen ersten Doppelpack seit Februar 2023, während Doan in seinen letzten sechs Bundesliga-Einsätzen vier Tore erzielte. Diese Offensivkraft könnte heute den Unterschied machen und Freiburg helfen, die positive Heimbilanz weiter auszubauen.