Bundesliga heute: Heidenheim - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 21.09.2024 • 12:45 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft der 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena auf den SC Freiburg. Die beiden Mannschaften stehen sich erst zum fünften Mal im deutschen Profifußball gegenüber. In der letzten Bundesliga-Saison blieb Heidenheim ungeschlagen gegen die Breisgauer, mit einem Heimsieg von 3:2 und einem Unentschieden.

Freiburg konnte nur in den Zweitliga-Duellen der Saison 2015/16 gegen Heidenheim gewinnen. Der Gastgeber hat zudem die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gewonnen und erzielte dabei jeweils vier Tore.

Heidenheim - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Heidenheims Maximilian Breunig hat in dieser Saison eine beeindruckende Trefferquote: Alle fünf Schüsse, die er aufs Tor abgab, landeten im Netz. Breunig steht vor seinem sechsten Bundesliga-Spiel, nachdem er sein Debüt im Oktober 2023 für Freiburg gegen den FC Bayern gab. Auf der anderen Seite kehrt Eren Dinkçi mit dem SC Freiburg an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für Heidenheim erzielte er in der Bundesliga nur weniger Tore als Tim Kleindienst. Dinkçi zeigte zuletzt starke Leistungen mit erfolgreichen Dribblings und Torschussvorlagen.

Offensivstärke trifft auf Abschlussschwäche

Der 1. FC Heidenheim stellt mit acht Toren nach drei Spielen die drittbeste Offensive der Liga. Sechs verschiedene Torschützen trugen zu dieser Bilanz bei. Freiburg hingegen hat trotz 51 Torschüssen in dieser Saison seinen Expected-Goals-Wert deutlich unterboten und nur fünf Tore erzielt. Während Heidenheim seinen xG-Wert überbot, kämpft Freiburg mit der Chancenverwertung. Beide Teams zeigen jedoch eine geringe Ballbesitzquote, was auf ein intensives und direktes Spiel hindeutet.

Freiburgs Auswärtsbilanz und Adamu im Blick

Der SC Freiburg ist seit drei Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos und verlor sein erstes Auswärtsspiel der Saison beim FC Bayern mit 0:2. Die Breisgauer haben in jedem der bisherigen Spiele dieser Saison das 0:1 kassiert, konnten jedoch bereits zweimal einen Rückstand in einen Sieg verwandeln. Junior Adamu, Freiburgs Topscorer der Saison, erzielte zuletzt beim 2:1 gegen den VfL Bochum seine ersten beiden Bundesliga-Tore. Mit 34.7 gelaufenen Kilometern in den ersten drei Spielen ist er zudem einer der laufstärksten Stürmer der Liga.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

