Bundesliga heute: Hoffenheim - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 29.09.2024 • 14:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Bilanz gegen den SV Werder Bremen aufgebaut. In den vergangenen acht Bundesliga-Duellen konnten die Sinsheimer sechs Siege einfahren, was doppelt so viele Erfolge sind wie in den 22 Begegnungen zuvor.

Die letzte Niederlage gegen die Norddeutschen datiert aus dem Oktober 2022, als Hoffenheim zu Hause mit 1:2 unterlag. Diese Statistik spricht für das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo, der gegen Ole Werner eine beeindruckende Punkteausbeute von 2.0 pro Spiel vorweisen kann.

Trotz der positiven Bilanz gegen Bremen steckt die TSG Hoffenheim aktuell in einer Formkrise. Nach einem Auftaktsieg gegen Holstein Kiel folgten drei Niederlagen in Serie, womit Hoffenheim seit dem zweiten Spieltag keinen Punkt mehr holen konnte. Mit nur drei Punkten aus den ersten vier Spielen starteten die Hoffenheimer so schwach wie zuletzt in der Saison 2015/16. Besonders die Defensive bereitet Sorgen: Mit elf Gegentoren stellt die TSG die zweitschwächste Abwehr der Liga.

Werder Bremen auswärts stark

Der SV Werder Bremen hingegen kann auf eine starke Auswärtsbilanz verweisen. Seit vier Bundesliga-Spielen sind die Bremer in der Fremde ungeschlagen, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Die letzte Auswärtsniederlage kassierte das Team von Ole Werner im April in Leverkusen. Trotz der jüngsten 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern München, die die erste Pleite nach acht ungeschlagenen Spielen war, zeigt sich Bremen auswärts stabil und wird versuchen, diese Serie in Sinsheim fortzusetzen.

Spieler im Fokus: Marius Bülter und Andrej Kramaric

Besondere Aufmerksamkeit wird auf Hoffenheims Marius Bülter und Andrej Kramaric liegen. Bülter beendete zuletzt eine lange Durststrecke von 26 Spielen ohne Tor und traf gegen Union Berlin. Interessanterweise gelang ihm sein letzter Bundesliga-Treffer zuvor gegen Bremen, gegen die er insgesamt dreimal erfolgreich war. Kramaric hingegen war in seinen letzten sechs Heimspielen an elf Toren direkt beteiligt und ist damit der gefährlichste Heimspieler der Liga seit dem 28. Spieltag der Vorsaison. Beide könnten entscheidende Rollen im heutigen Duell spielen.

Wird TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

