Bundesliga heute: Kiel - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der große FC Bayern ist zu Gast beim Bundesliga-Neuling Holstein Kiel - zum erst zweiten Mal in seiner langen Geschichte. Das erste Mal trafen sie in der 2. Runde des DFB-Pokals 2020/21 aufeinander, als Kiel sensationell nach einem 2:2 in der Verlängerung das Elfmeterschießen mit 6:5 für sich entschied.