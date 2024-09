Bundesliga heute: Kiel - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 29.09.2024 • 12:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag kommt es im Holstein-Stadion zu einer besonderen Begegnung, wenn Holstein Kiel auf Eintracht Frankfurt trifft. Seit der Bundesliga-Gründung trafen die beiden Teams nur einmal in einem Pflichtspiel aufeinander. Damals, in der ersten Runde des DFB-Pokals 1996/97, siegte die Eintracht unter Dragoslav Stepanovic mit 4:2 in Kiel. Die Frankfurter haben in den letzten Jahren eine starke Bilanz gegen Aufsteiger vorzuweisen und sind seit elf Bundesliga-Spielen gegen Neulinge ungeschlagen.

Kiel - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Für Holstein Kiel wird Shuto Machino eine zentrale Rolle spielen. Der Japaner hat in dieser Pflichtspielsaison bereits drei Tore erzielt, davon zwei in der Bundesliga. Allerdings wartet er noch auf seinen ersten Treffer in einem Heimspiel. Machino hat in dieser Saison vier Großchancen verzeichnet, eine Statistik, die nur von wenigen Spielern übertroffen wird, darunter Eintracht Frankfurts Omar Marmoush. Die Kieler hoffen, dass Machino heute seine Heimtorflaute beenden kann.

Frankfurts beeindruckender Saisonstart

Eintracht Frankfurt hat mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen den besten Bundesliga-Start seit acht Jahren hingelegt. Unter der Leitung von Dino Toppmöller haben die Hessen zuletzt drei Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen, was ihnen zuletzt im Dezember 2021 gelang. Besonders Omar Marmoush hat mit vier Toren in den ersten vier Spieltagen einen starken Eindruck hinterlassen. Die Eintracht wird versuchen, ihre Serie gegen Aufsteiger fortzusetzen und weitere Punkte zu sammeln.

Kiels Herausforderung auf heimischem Boden

Holstein Kiel steht vor einer schwierigen Aufgabe, da sie saison- und wettbewerbsübergreifend seit vier Heimspielen sieglos sind. In der Bundesliga haben die Störche beide bisherigen Heimspiele verloren und lagen in dieser Saison insgesamt 290 Minuten in Rückstand – mehr als jedes andere Team. Die Kieler werden alles daransetzen, diese Negativserie zu durchbrechen und ihren ersten Heimsieg der Saison einzufahren. Eintracht Frankfurt hingegen hat in dieser Saison nur 18 Minuten in Rückstand gelegen und wird versuchen, diese defensive Stabilität beizubehalten.

Wird Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

