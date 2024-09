Bundesliga heute: Leipzig - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 28.09.2024 • 12:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Serie von 15 ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in das Duell gegen den FC Augsburg. Diese Serie stellt den Vereinsrekord der Sachsen ein, der bereits von Januar bis Mai 2019 unter Ralf Rangnick aufgestellt wurde. Besonders bemerkenswert ist die defensive Stabilität der Leipziger in dieser Saison: Drei Spiele ohne Gegentor in den ersten vier Partien sind ein neuer Vereinsrekord.

Allerdings bleibt die Offensive ein Sorgenkind, da RB Leipzig in den letzten beiden Spielen torlos blieb – ein drittes torloses Spiel in Folge wäre eine Premiere in der Bundesliga-Geschichte des Vereins.

Leipzig - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der FC Augsburg kämpft mit einer anhaltenden Auswärtsmisere, die sich über fünf Niederlagen erstreckt. Sollte in Leipzig eine weitere Niederlage folgen, würde der FCA seinen Vereinsnegativrekord von sechs Auswärtspleiten in Serie einstellen. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigte sich Augsburg offensiv stark, insbesondere am 4. Spieltag gegen Mainz, als sie mit 29 Torschüssen einen neuen Vereinsrekord aufstellten. Insgesamt hat der FCA in dieser Saison bereits sieben Tore erzielt, musste jedoch auch zehn Gegentore hinnehmen.

Ruben Vargas steht vor Jubiläum

Für Augsburgs Ruben Vargas steht ein besonderes Spiel an, da er vor seinem 150. Bundesliga-Einsatz steht. Vargas hat gegen RB Leipzig bereits dreimal getroffen – gegen kein anderes Team war er erfolgreicher. Sein Einsatz könnte entscheidend sein, da Augsburg auf den gesperrten Samuel Essende verzichten muss, der bisher als einziger Augsburger zwei Saisontore erzielte. Vargas' Erfahrung und Torinstinkt könnten im Angriff der Fuggerstädter eine wichtige Rolle spielen.

Standardsituationen: Leipzigs Schwäche und Augsburgs Achillesferse

Ein interessanter Aspekt des Spiels wird der Umgang mit Standardsituationen sein. RB Leipzig hat in dieser Saison noch kein Tor nach einem Standard erzielt, während der FC Augsburg bereits vier Gegentore nach ruhenden Bällen kassierte – nur der VfL Wolfsburg ist in dieser Hinsicht anfälliger. Diese Schwäche könnte Leipzig die Chance bieten, die offensive Durststrecke zu überwinden und die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Anfangsviertelstunde wird ebenfalls entscheidend sein, da Augsburg in dieser Phase bereits vier Gegentore kassierte, während Leipzig bislang erst spät in der ersten Halbzeit traf.

Wird RB Leipzig gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

