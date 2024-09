Bundesliga heute: St. Pauli - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

St. Pauli - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der FC St. Pauli hat einen schwierigen Start in die aktuelle Bundesliga -Saison hinter sich. Mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen haben die Hamburger einen neuen Vereinsnegativrekord aufgestellt. Saisonübergreifend verloren die Kiezkicker 14 ihrer letzten 15 Bundesliga-Partien, darunter die letzten sieben in Folge. Besonders besorgniserregend ist die Heimschwäche: St. Pauli verlor seine letzten sechs Bundesliga-Heimspiele in Serie, was ebenfalls ein laufender Vereinsnegativrekord ist.

Leipzigs beeindruckende Serie

RB Leipzig hingegen befindet sich in einer starken Formphase. Die Sachsen sind seit 14 Bundesliga-Spielen unbesiegt und könnten mit einem weiteren Spiel ohne Niederlage ihren Vereinsrekord einstellen. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien erlebte Leipzig den besten Saisonstart seit vier Jahren. Besonders bemerkenswert ist ihre Bilanz gegen Aufsteiger: In der Bundesliga verloren sie noch nie gegen einen Aufsteiger und gewannen 29 von 32 Begegnungen.

Defensive Stärken und Laufleistung

Trotz der aktuellen Formschwäche zeigt der FC St. Pauli defensive Qualitäten. Sie ließen in dieser Saison die wenigsten Pässe außerhalb ihres Abwehrdrittels zu, was einen Ligabestwert darstellt. Zudem legten die Kiezkicker die größte Laufdistanz in der Bundesliga zurück. RB Leipzig hingegen zeigte sich in der Offensive effizienter, mit mehr Sprints als die Hamburger. Dennoch wartet Leipzig auswärts seit 15 Gastspielen auf eine Weiße Weste, was ihnen heute Abend zusätzliche Motivation geben könnte.