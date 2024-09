Bundesliga heute: Stuttgart - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das Duell gegen Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison gewannen die Schwaben alle drei Pflichtspiele gegen den BVB – eine Leistung, die sie in den vorherigen zwölf Spielzeiten zusammen nicht erreicht hatten. Unter Trainer Sebastian Hoeneß gelang es dem VfB, diese Serie fortzusetzen, was zuletzt Christoph Daum in den frühen 90er Jahren schaffte. Besonders Serhou Guirassy war in diesen Begegnungen ein entscheidender Faktor, indem er in allen drei Spielen traf.