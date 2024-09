Bundesliga heute: Union - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Union Berlin geht mit einer beeindruckenden Defensivbilanz in das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Die Köpenicker haben in dieser Bundesliga-Saison bislang nur ein Gegentor kassiert und halten damit die beste Defensive der Liga. Zudem blieben sie in den letzten beiden Ligaspielen ohne Gegentor. Ein weiteres Spiel ohne Gegentreffer wäre ein Novum in der Vereinsgeschichte. Zu Hause konnte Union zuletzt zwei Bundesliga-Siege in Serie feiern, was ihnen seit Anfang des Jahres nicht mehr gelungen war.