Bundesliga heute: Wolfsburg - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Wolfsburg steht vor einer herausfordernden Aufgabe, wenn der VfB Stuttgart heute in der Volkswagen Arena gastiert. Die Wölfe haben in dieser Saison bereits beide Heimspiele verloren und könnten mit einer weiteren Niederlage einen Vereins-Negativrekord einstellen. Saisonübergreifend sind es drei Heimniederlagen in Folge, was die Anspannung im Team von Ralph Hasenhüttl erhöht.