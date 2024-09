Rätselhafter BVB-Jubel: "Die Leute wissen, an wen es gemeint war"

SPORT1 14.09.2024 • 00:13 Uhr Emre Can trifft gegen Heidenheim zum Endstand und jubelt mit rätselhaften Gesten. Der 30-Jährige erklärt, was es damit auf sich hat.

BVB-Kapitän Emre Can hat mit einem rätselhaften Jubel für Aufsehen gesorgt. Der 30-Jährige traf zum 4:2-Endstand gegen den 1. FC Heidenheim - und lief anschließend in Richtung des linken Strafraumecks.

Can hielt seine rechte Hand neben das Ohr und deutete Sprechbewegungen mit dieser an. Anschließend führte er seinen Zeigefinger vor den Mund - ein deutliches Zeichen für Ruhe. Was hatte es damit auf sich - und wen meinte er wirklich?

„Es war nicht an den Trainer, wenn das jemand gedacht hat. Auf keinen Fall. Ich glaube, die Leute wissen, an wen es gemeint war“, schilderte er nach dem Spiel bei DAZN. „Keine Sorge, es war nicht an die echten Fans gerichtet.“