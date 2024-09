Dänen-Duell: Henriksen will Thorup nicht "Bescheid" geben

Vor dem Dänen-Duell mit Jess Thorup in der Fußball-Bundesliga will Bo Henriksen seinem Landsmann nicht in die Karten spielen. „Diese Woche mussten wir ein bisschen was taktisch machen“, begründete der Trainer des FSV Mainz 05 vor dem Punktspiel am Freitag beim FC Augsburg (20.30 Uhr im LIVETICKER) die zurückliegenden Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit: „Ich kenne meinen Kollegen sehr gut. Wenn ich es offen mache, weiß er Bescheid.“