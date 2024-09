Deutliche BVB-Ansage: "Das haben wir hier klar geregelt"

Im Sommer sorgt die Neustrukturierung in der BVB-Führungsriege kurzzeitig für Wirbel. Vor allem Sven Mislintat rückt dabei in den Fokus. Nun äußert sich Sportdirektor Sebastian Kehl zum Dortmunder Machtgefüge.

Im Sommer sorgt die Neustrukturierung in der BVB-Führungsriege kurzzeitig für Wirbel. Vor allem Sven Mislintat rückt dabei in den Fokus. Nun äußert sich Sportdirektor Sebastian Kehl zum Dortmunder Machtgefüge.

„Ich glaube, dass Borussia Dortmund als großer Klub Alphatiere benötigt, in den letzten Jahren in den Funktionen immer wieder auch starke Persönlichkeiten hatte und große Klubs auch so geführt werden müssen. Da gibt es mal unterschiedliche Auffassungen und Meinungen. Am Ende ist es entscheidend, wer die Verantwortung übernimmt, wer Entscheidungen trifft. Und das haben wir hier klar geregelt“, sagte Kehl vor dem Freitagsspiel der Dortmunder gegen den 1. FC Heidenheim bei DAZN.