DFB-Star gibt zu: Dieser Wechsel wäre reizvoll

Andrich hat noch keine Auslandserfahrung

Andrichs Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2028, dann wäre er 33 Jahre alt. Im Ausland war der Nationalspieler nie aktiv. Er begann seine Karriere in der Jugend von Hertha BSC und machte später bei Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden seine ersten Schritte im Profigeschäft. Über Heidenheim und Union Berlin führte sein Weg schließlich bis ins Rheinland. An eine Rückkehr in die Heimat denkt der gebürtige Potsdamer derweil nicht.