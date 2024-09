Eberl kündigt wichtigen Musiala-Schritt an

Der FC Bayern würde den Jungstar am liebsten mit einem Rentenvertrag ausstatten.

Der FC Bayern strebt mit aller Macht eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem umworbenen Jungstar Jamal Musiala an. „Wir sind immer im Kontakt, weitere Gespräche werden folgen. Er soll ein Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden. Sein Weg beim FC Bayern ist noch lange nicht zu Ende. Er will Titel gewinnen, und genau das wollen wir auch“, sagte Sportvorstand Max Eberl der Sport Bild.