Bundesliga-Profi im „Tatort“ dabei

In der Ausgabe 1274 des Kultkrimis „Tatort“ mit dem Titel „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh‘n“ nimmt Frankfurt -Spieler Timothy Chandler eine Gastrolle ein.

Der 34-Jährige nimmt in der Folge, die am Sonntagabend in der ARD im linearen TV zu sehen ist, die Rolle einer Reinigungskraft ein. Ein Ausflug in ungewohntes Terrain für den Mann, der eigentlich auf der rechten Seite der SGE in der Defensive aktiv ist.