Erneute VAR-Aufregung: "Das ist Schwachsinn"

"Am Schluss ist es peinlich, wenn man so einen Elfmeter bekommt. Ich möchte nicht so einen Elfmeter haben. Ich möchte es nicht. Das brauchen wir auch nicht wiedergutmachen", sagte Schuster, nachdem Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) in der Nachspielzeit einen Handelfmeter für Freiburg gepfiffen hatte. Lucas Höler verschoss.