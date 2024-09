Erst Real, nun der BVB: "Das gibt es nicht so oft"

Erst Real Madrid, nun Borussia Dortmund: Auf den VfB Stuttgart wartet eine besondere Situation. „Das gibt es ja nicht so oft, dass man innerhalb von fünf Tagen gegen die beiden Champions-League-Finalisten spielt“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den BVB. Am Mittwoch hatten die Schwaben in der Königsklasse bei Real mit 1:3 verloren.