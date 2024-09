"Es war herrlich" - Bayern-Schreck erinnert sich an Coup

Im Januar 2021 schlug der damalige Zweitligist Holstein Kiel den FC Bayern sensationell im DFB-Pokal. Elfmeter-Held Fin Bartels erinnert sich an den großen Moment und schätzt die Chancen beim Revival am kommenden Samstag ein.

Bevor der Rekordmeister nun am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) erneut an der Kieler Förde aufschlägt, erinnert sich der 37-Jährige an den Sensationscoup, der damals in ganz Fußball-Deutschland für Aufsehen sorgte.