FC Bayern: Besondere Ehre für Rekordspieler Thomas Müller

Seine Schuhe hatte Müllers zunächst den Fans in der Kurve übergeben. Die Fan-Gruppierung Schickeria München überlässt das getragene Paar allerdings leihweise dem Museum. Gemäß dem Fan-Banner bei Müllers Rekordspiel lautet auch der Titel der Vitrine: „710 Mal 100 Prozent für den FC Bayern und kein Ende in Sicht – danke, Chapeau und weiter so, Thomas.“