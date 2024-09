FC Bayern gibt Kane-Update

Kane mit leichter Entwarnung

Kane selbst gab am Samstag bereits leichte Entwarnung: „Ich bin okay, aber es ist ein bisschen schmerzhaft. Ich werde es morgen überprüfen, aber ich denke, es ist in Ordnung.“

Der 31-Jährige kommt in dieser Saison bereits auf zehn Tore und fünf Vorlagen in sieben Pflichtspielen. Am Mittwoch sind die Bayern bei Aston Villa in der Champions League zu Gast.