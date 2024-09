FC Bayern: Goretzka? Das ergibt doch keinen Sinn - Effenberg-Kolumne

Musiala? Hamann-Kritik „totaler Quatsch“

Zur Kritik von Dietmar Hamann an Jamal Musiala und dem Vorschlag, Bayern sollte seinen Jungstar am besten mit Florian Wirtz von Bayer Leverkusen tauschen, kann ich nur sagen: Das ist ja totaler Quatsch. Bayern kann so froh sei, Musiala in seinen Reihen zu haben.