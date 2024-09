FC Bayern: Kompany hat das Trainer-Duell gewonnen - der SPORT1-Kommentar von Chefreporter Stefan Kumberger

Kompany hat klare Linie

Während sich Xabi Alonso eine fast schon destruktive Marschroute zurechtgelegt hatte, blieb Kompany sich treu. Er will den FC Bayern offenkundig wieder zu einer Mannschaft formen, die sich nicht auf den Gegner einstellen, sondern ihr Spiel durchdrücken will.

Diesmal hat es nicht zum großen Triumph gereicht, doch es wurde deutlich, dass in München gerade etwas entsteht. Kompany gibt eine klare Linie vor und findet im Umgang mit den Stars den richtigen Ton. Aus der Mannschaft hört man ausschließlich positive Dinge und selbst der ruhige Minjae Kim bekannte nach dem Spiel, dass er auch deswegen so gute Leistungen bringe, weil er mehr Anweisungen bekomme als in der Vergangenheit.

Gegen alle Widerstände

Genauso mutig spielt jetzt die aktuelle Bayern-Mannschaft. Es gelang gegen Leverkusen nicht alles, aber es wurde deutlich, dass da ein anderer Rekordmeister auf dem Platz steht als noch in der vergangenen titellosen Saison. Der FC Bayern will wieder Kontrolle ausüben und dominant sein. Das steckt diesem Verein in der DNA und Kompany wird diesem Anspruch gerecht. Gut so!