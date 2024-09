Freiburg: Sallai wechselt zu Galatasaray

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den ungarischen Nationalspieler Roland Sallai an Galatasaray Istanbul abgegeben. Die Breisgauer gaben den Wechsel des Offensivspielers zum türkischen Meister am Freitagabend bekannt. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei rund sechs Millionen Euro liegen.

"Roland hatte in der Vergangenheit des Öfteren mit einem Vereinswechsel geliebäugelt. Aufgrund der vertraglichen Situation und unserer aktuellen Kaderstruktur haben wir in der Gesamtabwägung einem Wechsel zugestimmt", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. Das Transferfenster in der Türkei endete erst am Freitagabend.