"Freue mich auf mehr": Matarazzo bereit für Liga-Alltag

Für die TSG, zuletzt in der Liga mit drei Niederlagen in Serie, geht es am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Werder Bremen. Nach dem schwachen Saisonstart sind drei Punkte für Hoffenheim und Matarazzo fast schon Pflicht. „Druck ist immer da. Vor allem, wenn man ein paar Spiele in Folge nicht gewonnen hat“, sagte der in der Kritik stehende Trainer. Gegen Bremen forderte Matarazzo deshalb die „höchstmögliche Energie“ auf dem Platz.