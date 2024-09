Für Atletico: Rose will aus Union-Spiel lernen

"Atletico ist wirklich schwierig. Vielleicht finden wir einige Aspekte aus dem Spiel heute dort auch wieder. Wir können aus dem Spiel lernen und es am Donnerstag viel besser machen", sagte der Coach am Samstag auf der Pressekonferenz nach der Partie, die er auf den Zuschauerrängen hatte verfolgen müssen, weil er beim 3:2-Sieg bei Bayer Leverkusen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Ihn vertrat sein Assistent Alexander Zickler.

Am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN), dann wieder mit Rose an der Seitenlinie, treten die Leipziger zum Start in die völlig neu aufgesetzte Königsklasse bei Atletico Madrid an. "Wir freuen uns auf das Spiel. Es ist eine andere Konstellation in der Champions League. Wir spielen am Donnerstag. Das ist für alle neu. Wir spielen viermal zuhause, viermal auswärts. Es warten harte Gegner auf uns, aber wir freuen uns drauf", sagte Rose.