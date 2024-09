Gladbach: Neuzugänge Kleindienst und Stöger überzeugen

Am Samstag avancierte Kleindienst, der von Heidenheim nach Gladbach gewechselt war, beim VfL Bochum (2:0) zum Matchwinner: Ein Tor und eine Vorlage gelangen ihm an seinem 29. Geburtstag. Er bescherte den Fohlen den ersten Sieg in der Liga seit Anfang April. "Man merkt, dass die Mannschaft Bock hat auf das Ganze", sagte der Stürmer, der aber auch etwas überrascht war: "Dass es so gut klappt, konnte man nicht vorhersehen - aber umso schöner ist es."