Guirassy und Anton vor Stuttgart-Rückkehr - "Sind keine 18"

Laut BVB-Trainer Nuri Sahin sind Torjäger Serhou Guirassy und Abwehrchef Waldemar Anton ganz entspannt vor dem Trip in die alte Heimat.

Laut BVB-Trainer Nuri Sahin sind Torjäger Serhou Guirassy und Abwehrchef Waldemar Anton ganz entspannt vor dem Trip in die alte Heimat.

Die Rückkehr von Serhou Guirassy und Waldemar Anton nach Stuttgart elektrisiert die Fans - doch das lässt die Neuzugänge von Borussia Dortmund anscheinend kalt und keineswegs in Sorge geraten. „Sie sind keine 18-Jährigen, bei denen das was auslösen könnte“, berichtete BVB-Trainer Nuri Sahin am Freitag. Er müsse Guirassy und Anton nicht besonders zur Seite stehen.