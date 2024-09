"Habe ihn schon früher bewundert": Palhinha schwärmt von neuem Bayern-Kollegen

Joao Palhinha ist nach seinem ersten Startelfeinsatz bei einem Pflichtspiel des FC Bayern ins Schwärmen gekommen. Besonders angetan war der portugiesische Nationalspieler nach dem 6:1-Kantersieg in Heidenheim von seinem Teamkollegen Joshua Kimmich .

„Er ist schon ein guter Freund geworden, ein Top-Spieler. Einer der Besten auf dem Platz und für mich ein Coach“, sagte Palhinha nach der Partie in der Mixed Zone.

Palhinha gesteht ein: Bewundere Kimmich schon länger

„Ich bin ehrlicherweise sehr müde, aber auch sehr glücklich. Ich freue mich über mein erstes Spiel in der Startelf und über diesen Sieg“, meinte Palhinha. In den ersten Partien hatte er Aleksandar Pavlovic den Vortritt lassen müssen. Für den über 50 Millionen Euro teuren Bayern-Zugang ok: „Ich war nicht enttäuscht. Ich bin beim besten Verein der Welt. Es ist Teil eines Prozesses. Ich kann stolz sein.“