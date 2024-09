Hätte Andrich Gelb-Rot sehen müssen? Gräfe reagiert

Im Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen sieht Robert Andrich nach einem Foul an Harry Kane die Gelbe Karte. Hätte er sogar vom Platz gestellt werden müssen?

Es lief die 32. Minute im Kracher zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen als es zu einer strittigen Szene gekommen ist. Leverkusens Robert Andrich ging mit FCB-Stürmer Harry Kane in einen Zweikampf und brachte ihn zu Fall. Der deutsche Nationalspieler war zu spät dran gewesen, schubste erst und kickte dem Engländer anschließend von hinten in die Beine.

Schiedsrichter Felix Zwayer zückte daraufhin die Gelbe Karte und Andrich beschwerte sich vehement. Er war der Meinung, dass sein Foul nicht gelbwürdig gewesen sei. Der Mittelfeldspieler ließ nicht locker und redete immer weiter auf den Unparteiischen ein, war fassungslos, was seine Verwarnung anging.

Nur der Kapitän darf meckern

Brisant: Andrich ist nicht Bayers Kapitän, sondern Torwart Lukas Hradecky. Die neue DFB-Regel besagt, dass sich nur noch der Teamkapitän beim Schiedsrichter beschweren darf. Diskussionsversuche von Spielern ohne Kapitänsbinde sollen mit der Gelben Karte geahndet werden. Hätte also Andrich mit Gelb-Rot vom Platz gestellt werden müssen?

Der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gräfe vertrat eine klare Meinung. „Ich war eine Woche weg und kann es sein, dass ich was verpasst habe? Deshalb die Frage: Wurde die Kapitänsregel in der Bundesliga abgeschafft? Dann bitte konsequent und nicht wieder woanders Gelb, oder gar Gelb-Rot für so eine Aktion“, schrieb Gräfe auf X.